Ze zámeckého rybníku zbyla louže. Hráz u Červené Lhoty potřebuje další opravu

Zámek na skále je pro tisíce turistů atraktivní právě díky své poloze a okolní vodě. Z výšky však nyní zámecký rybník vypadá spíš jako velká louže, je totiž skoro kompletně vypuštěný. Chystá se oprava hráze.

Pohled na vypuštěný zámecký rybník byl zklamáním i pro Lukáše Zemánka z Havířova, který na zámek přijel s rodinou. „Trošku nás to zamrzelo, že je rybník vypuštěný. Bylo by to fajn, projet se na lodičce,“ řekl.

V létě přijde denně na prohlídku zámku Červená Lhota kolem osmi set turistů. Zájem sice pomalu roste, ale některé odrazuje právě to, že okolí zámku vypadá jinak, než lidé znají z fotografií. „Oproti těm letům, kdy byl rybník napuštěný, máme zhruba o třetinu méně lidí,“ komentoval Roman Dáňa ze Správy státního zámku Červená Lhota.