Památkáři opravili hráz rybníku okolo zámku Červená Lhota. Znovu ho napustili, stále však protéká

Památkáři loni rybník vypustili, protože hráz protékala v místě, kde je historická výpusť, zaslepená a od roku 1945 nepoužívaná. Podařilo se ji utěsnit betonem. „Voda si ale záhy našla cestu ještě níž. Teče poměrně hodně. Zdá se, že celé těleso hráze ve střední části podtéká voda. Je to místo, kde původně šel potok. Po původním kamenném řečišti se voda vrací tam, kde před rokem 1550 tekla, když tam nebyl rybník a byl tam potok,“ řekl kastelán.

Podle kastelána potřebuje hráz radikální opravu. Jednou z variant je dočasné řešení. „Kus by se třeba zasypal, průtok minimalizoval a mohlo by to v provizorním stavu přes léto zůstat. Tento zásah plánujeme. Pokud zabere, dala by se možná sezona provozovat s vodou. Pokud se nepovede, bude muset být bez vody. Takto rybník zůstat nemůže,“ popsal kastelán. Hrozí ale, že voda začne zpod hráze vymývat další jíl, v takovém případě by se zbarvila došeda. S vypouštěním rybníka by se pak muselo začít okamžitě.

Během minulého léta bez vody uschlo patnáct stromů

Památkáři se budou snažit, aby byl zámek alespoň část sezony obklopený vodou. „Především kvůli tomu, že horké léto bez vody pro nás znamená veliký úhyn zeleně. Všechny stromy s rybníkem počítají a loni, když byl rybník vypuštěný, nám uschlo patnáct stromů. Chápu návštěvnickou atraktivitu, ale v tuto chvíli je skoro na posledním místě: zásadní je, aby se údolí zavlažovalo a čistilo,“ řekl Horyna.

Od podzimu 2018 památkáři rybník odbahňovali. Při pracích z 80. let minulého století, kdy se rybník o třech a půl hektarech čistil naposledy, v něm totiž zůstala třetina usazenin.

Zámek otevře buď 25. května, nebo od června. Nově nabídne velký barokní model památky s rozměry necelé tři metry na dva i odkryté fresky ze 17. století. Malby v jídelně, které vytvořil Glacomo Tencalla, jsou aktuálně v péči restaurátorů.