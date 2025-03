O absolventy sklářského oboru je zájem. Práci s materiálem se učí studenti v Třeboni

Andrea Němcová z Hluboké u Borovan je v posledním ročníku a v dílně se chystá na praktickou maturitní zkoušku. Specializuje se na broušení skla. „Je to zajímavé, protože si vyzkouším různé věci. Že to není jenom o broušení, ale pracujeme i s různými materiály a koncepty a je to hodně kreativní,“ popisuje.

Druhou specializací třeboňské školy je malování skla. Jde o jemnou a přesnou práci s barvou i různými druhy štětců. Tento rok může třeboňská škola přijmout pouze dvanáct uchazečů. K talentovým zkouškám se jich přihlásilo 26. „My si ověříme, jestli vnímají perspektivu, proporce a podobné věci, ale nejdůležitější pro nás jsou píle a trpělivost,“ říká učitel Petr Jánský.

Uplatnění absolventi mnohdy hledají na severu Čech

Učitelé sklářských technik v Třeboni navazují na bohatou řemeslnou tradici nedaleké sklárny v Chlumu u Třeboně.

V současnosti ale slavné sklárny zejí prázdnotou. Pece v nich vyhasly před více než dvaceti lety. „V Chlumu se brousily a malovaly opravdu velmi náročné brusy, velmi složité malby a my tuto řemeslnou znalost a ten řemeslný um chceme udržet a pokračovat v něm,“ zdůrazňuje Jánský.