Lidé jsou proti rozšíření těžby vltavínů, Jihočeský kraj mu bránit nebude

Nelegální kopáči působí přírodě velké problémy. Podkopávají stromy, a když přijde silnější vítr, dřeviny padají. Právě průmyslová těžba by ale mohla být jednou z cest, jak tyto kopáče zastavit, aby dále nedevastovali okolní pole a lesy.

„Vadí nám to. Máme tam kopáče, pořád nám sem někdo jezdí, nemáme klid ani v noci. Bude to strašné,“ komentovala plány na rozšíření těžby obyvatelka obce Alena Bendová.

V jižních Čechách se nachází největší ložisko žádaného nerostu, právě proto teď soukromá firma usiluje o zvětšení pískovny i na okolní pozemky. Aktuálně je projekt ve zjišťovací fázi, firma se musí domluvit s jednotlivými majiteli pozemků na jejich odkupu. „Na té louce by se měl dobývací prostor rozšířit o zhruba třicet hektarů,“ řekl starosta Ločenic Jaroslav Bína (nestr.).

„Průmyslová těžba má svoje parametry, má svoje povolovací procesy a má svoje postupy dané legislativou, tam já nevnímám problém,“ řekl v pátek ministr Hladík. „My říkáme, co by kde šlo těžit, protože se tam ten nerost vyskytuje, ale neříkáme, že to chceme, nebo nechceme těžit,“ reagoval náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Talíř (KDU-ČSL).

Na řešení a budoucnosti lokality u obce Ločenice musí najít shodu ministerstvo životního prostředí, Jihočeský kraj, ale zejména i obyvatelé dotčených obcí.