Najít lékaře je těžké, v Karlovarském kraji situaci nevyřešily ani vysoké náborové příspěvky

Nové pracovníky by uvítali i na operačním středisku záchranky. Například Jitka Lacková pracuje jako operátorka už třináct let, je také vedoucí směny. „Nejnáročnější je, když zavolají třeba lidé, kteří jsou ve stresu, a je s nimi horší domluva,“ popsala.

„V Karlových Varech nám chybí spíše jednotky lékařů na klíčových odděleních a samozřejmě řádově nižší desítky sester. V Chebu je to lékařů více, tam je to okolo patnácti až dvaceti lékařů a sestry opět v nižších desítkách,“ popsal situaci ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März. Pro nemocnici jsou náborové příspěvky klíčové, díky nim jenom loni získala sedmnáct lékařů a stejný počet sester.

S nedostatkem personálu se potýká také sokolovská nemocnice. V létě je navíc situace ještě horší než ve zbytku roku. „V průběhu dovolených je to malinko horší, protože musíme ten stávající personál víc saturovat a víc ho využívat než v běžném ročním období,“ sdělil lékařský ředitel Nemocnice v Sokolově Andrej Farkaš.

Za pět let rozdělil Karlovarský kraj v náborových příspěvcích 61 milionů korun. Nemocnicím by do budoucna mohla pomoci i výstavba služebních bytů, které by novým zaměstnancům mohly nabídnout.