V Česku je kritický nedostatek pediatrů. Profesní organizace volají po systémových opatřeních

Do několika let nebude mít každé třetí dítě svého pediatra. Upozorňují na to samotní dětští lékaři i jejich odborné a profesní organizace s tím, že už teď je situace v Česku kvůli nízkému počtu pediatrů kritická. Žádají proto po státu systémové opatření, které by pomohlo ordinace dětských doktorů posílit.