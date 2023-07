Archeologové nalezli v Turnově zbytky středověké usedlosti, která je asi starší než první zmínka o městě

„Sídelní situace je datovaná do třináctého století až počátku čtrnáctého století. Tedy do doby, která předchází jak lokaci města Turnova, tak pochopitelně i lokaci vesnice Ohrazenice,“ řekl ředitel muzea v Turnově a archeolog Jan Prostředník.

Předpokládá, že právě do Ohrazenic navazujících na Turnov, se v minulosti obyvatelé z této usedlosti přestěhovali. „Ten prostor nebyl asi úplně příhodný pro osídlení, protože Fučíkovou ulicí protékal potok a objekty, které tam stály, byly touto vodotečí docela ohrožované,“ dodal.

Hospodářský objekt

Archeologové zatím odhalili jednu polozemnici, což je do země zahloubený objekt. „Zachytili jsme tam srubovou konstrukci, která má rozměr zhruba pět krát pět metrů. Je tam zachovaná první úroveň trámu, která je zároveň úrovní podlahy. Vzhledem k tomu, že nebylo v interiéru stavby zachyceno nějaké otopné zařízení, vypadá to, že objekt nesloužil k bydlení, ale byl to asi nějaký hospodářský objekt,“ uvedl Prostředník.

Zkoumat podle něj budou archeologové ještě pozůstatky dvou jiných větších staveb. „Jde pravděpodobně o objekty pravidelného půdorysu. Jeden má zhruba osm krát šest metrů a druhý deset krát sedm metrů,“ dodal ředitel muzea. Na místě usedlosti nalezli archeologové i kruhovou pec o metrovém průměru, která zřejmě sloužila k pečení chleba.