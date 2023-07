Železniční most v Holetíně bude vyšší. Nevešly se pod něj kamiony, řidiči bourali nebo couvali obcí

video Události v regionech: V Holetíně na Chrudimsku by už nemělo docházet k nehodám kamionů

V Holetíně byly problémy s kamiony takřka na denním pořádku. Když se zrovna žádný nezasekl pod nízkým mostem, otáčel se a blokoval dopravu nebo couval přes celou vesnici. Obzvláště problematické bylo období, kdy po silnici II. třídy, která obcí prochází, vedla objízdná trasa za souběžnou státní silnici.

„Když tady byly objížďky, tak se za den otočilo třeba dvacet kamionů. Někteří couvali až do Hlinska,“ uvedla obyvatelka Holetína.

Situaci by měla pomoci rekonstrukce dlouhodobě otloukaného mostu. Součástí opravy bude jeho zvednutí o 70 centimetrů. Znamená to ovšem omezení dopravy na železnici nahoře i silnici pod ní. Podle mluvčího Správy železnic Jana Nevoly budou mít vlaky až do 3. října výluku.

„Prosíme cestující, aby se před cestou informovali u svého dopravce, zda není výluka,“ poznamenal.

Řidiči zase musí Holetín objíždět – osobní auta po silničkách přes Ranou a Vojtěchov, nákladní auta musí jezdit po silnicích II. třídy přes Skuteč.