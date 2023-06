Jihomoravský kraj vytvořil Dobro tým, který bude koordinovat dobrovolníky při mimořádných událostech

„Lidé z Dobro týmu budou mít vlastně nepřetržitě pohotovost. Kdyby se cokoli dělo, budou připraveni na pokyn krizového štábu. Následně budou na místě koordinovat, zařizovat práci, včetně rozdělování úkolů,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL).

Dobro tým bude spolupracovat i s Jihomoravským dobrovolnickým centrem, které zájemce a zájemkyně o dobrovolnickou činnost sdružuje. „Cílem projektu je nejen to, aby koordinoval dobrovolníky, ale aby byl také stabilní a funkční. Aby se nestalo to, co v roce 2011, kdy se vytvořil tým sto padesáti lidí, brzy ale zanikl,“ uvedla ředitelka dobrovolnického centra Kateřina Petrášová.

Tým je důležitý pro policisty i hasiče

Vznik nové skupiny je důležitý i pro policisty a hasiče. „Jsme rádi, že nám někdo pomůže s fenoménem dobrovolnictví. Jejich pomoc je důležitá, ale pokud se nakupí, je pro nás těžké ji ukočírovat,“ řekl ředitel jihomoravských hasičů Jiří Pelikán.

Tým je zatím dvanáctičlenný, v dohledné době kraj vytipuje další členy. Rekrutují se z řad neziskových organizací a dalších skupin, zástupců krajského úřadu nebo hasičů.

Vytvořením Dobro týmu kraj reaguje na masivní dobrovolnickou činnost, která se projevila při uprchlické vlně související s válkou na Ukrajině nebo při tornádu na jižní Moravě. Od katastrofy, která v roce 2021 zničila několik stovek domů v pěti jihomoravských obcích, uplynou v sobotu dva roky.