Reportéři ČT: Podnikatel zabral městský pozemek, radnice mu vyšla vstříc. Místní se bojí mluvit

Na okraji západočeského Tachova v lokalitě Liškárna na řece Mži kvete komerční sportovní rybolov zaměřený převážně na německou klientelu. Den rybaření tam vyjde na dvacet eur na osobu, noc v chatce pro čtyři osoby pak zhruba na 70 eur. Zájem je velký, dostat se tam není snadné.

Resort na Liškárně patří firmě Janny Group, za kterou stojí místní podnikatel Miroslav Janeček. Oficiálně je však společnost napsaná na jeho bývalou přítelkyni. Hlavní oblastí podnikání Janny Group je dálková přeprava nadměrných nákladů. Rekreační oblast na Liškárně začal podnikatel budovat před deseti lety, a to bez povolení úřadů, přičemž si neoprávněně zabral část pozemku patřícího městu.

„Z toho biokoridoru se to začalo měnit tak, že se tam začaly stavět chatičky, změnila se tam hráz, celý ten prostor se měnil. Lidé byli přirozeně zvědaví, takže se ptali, co se tam děje. Tak já jsem zjistil, komu to patří a zveřejnil jsem to,“ uvedl novinář Tachovského deníku Antonín Hříbal.

Koruna za metr čtvereční a rok

Sám Janeček ale odmítá, že by něco udělal špatně. „Udělal jsem tam něco hezkého a fakt se za to nestydím. To, že to papírově asi nešlo tak, jak to mělo být, to je možné,“ reagoval.

Tomu, že na Liškárně vznikají nelegální stavby a byl zabrán městský pozemek, přihlížely místní úřady dva roky. Bývalý starosta Tachova Ladislav Macák (Patrioti Tachova) řekl, že oproti celku šlo jen o malou část pozemku, což nevidí jako problém.

„Když vám někdo zabere část pozemku u baráku, tak to řešíte hned. Řeší se to přes policii nebo podáte žalobu k soudu, cokoliv,“ reagoval advokát a současný zastupitel Tachova Adam Zítek (Patrioti Tachova).