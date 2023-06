Řidičský průkaz na nákladní auto po dvou hodinách jízd. Soud řeší podvody ve Varnsdorfu

Úplatky dostávali podle žalobce dva komisaři od autoškol z celé republiky, jeden z nich už zemřel. Stovky lidí čelí stíhání z křivé svědecké výpovědi. Na nekalé jednání upozornilo v roce 2019 policisty ministerstvo dopravy, kterému se zdálo podezřelé, že v patnáctitisícovém Varnsdorfu skládá na radnici zkoušky stejný počet osob jako ve stotisícovém Ústí nad Labem. Většina z nich neměla bydliště na Děčínsku ani v Ústeckém nebo sousedním Libereckém kraji.

Policisté u 722 žadatelů prokázali, že řidičský průkaz získali neoprávněně. Komisaři žadatelům různými posunky radili správné odpovědi, někteří uchazeči o řidičský průkaz ani ke zkoušce nepřišli nebo za ně komisař vyplnil test. Státní zástupce Lukáš Otipka v obžalobě uvedl, že dva zkušební komisaři přijali přímo ve zkušební místnosti hotovost v blíže neurčené výši, lahve vína či lahev rumu za to, že poradí při testech, případně je zkontrolují nebo je sami vyplní.

Průkazy na nákladní auta i autobus

V přípravném řízení odmítli obžalovaní vypovídat. „Společenská škodlivost jejich jednání je obrovská, a to v tom směru, že se na silnice dostane řada lidí, kteří by na nich neměli co dělat. Řada lidí, kteří složili úspěšně zkoušku ve Varnsdorfu, se pokoušela dříve zkoušku složit opakovaně v jiných místech po celé České republice a ty jejich výsledky byly tristní. Mám za to, že ti lidé by neměli řídit motorová vozidla a jsou potenciálně nebezpeční pro další účastníky silničního provozu,“ řekl Otipka.