Přerov má další ochranu proti povodním. V rámci stavby vznikla i relaxační zóna

Obyvatelé města podle něj vidí jen část protipovodňových zídek, jsou totiž zasazeny do země tak, aby poskytovaly ochranu i před spodní vodou. Kolem ní vede cyklostezka. „Celá cyklostezka je vyvýšena, stojíme vlastně na hrázi. Byť vizuálně to vypadá jako malý obrubník, skutečně je ta zídka mohutná a je zasazena do terénu, aby zabraňovala pronikání spodní vody,“ doplnil.

Místo, kde se voda z Bečvy vylévá jako první

Podle odborníků se v místech, kde se protipovodňová opatření budovala, voda vylévá z břehů jako první. Ochranu před povodněmi vítají i zástupci města, podle primátora Petra Vrány (ANO) Přerované dodnes vzpomínají na 7. červenec 1997, kdy město zasáhla obrovská povodeň.

„Když se zvedne Bečva, lidé jsou stále ve stresu. Tato protipovodňová opatření určitě přinesou lidem klid. Budou vědět, že když přijde padesátiletá nebo stoletá voda, nestane se něco tak fatálního jako v roce 1997,“ řekl primátor.