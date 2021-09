Povodí Moravy nevylučuje přehradu u Skaličky. Pro kyselku a podzemní jezera ale může být hrozbou

Před čtyřiceti lety začínala Barbora Šimečková jako průvodkyně, teď je ve Zbrašovských jeskyních vedoucí. Poprvé má o jejich osud strach. „Současný stav, který v jeskyních máme, funguje jen díky zranitelnému rovnovážnému stavu, který v Hranickém krasu je. Stavu kyselek, plynu a přitékajících vod. V momentě, kdy se naruší, se to celé může zničit,“ popsala.

Stát chce nedaleko zbudovat protipovodňovou nádrž. Stavba na Bečvě se plánuje od povodní v roce 1997 a ve hře je i přehrada. Vedoucí jeskyní je proti. Nedávno dokončená hydrogeologická studie ji obav nezbavila. „Naopak studie potvrdila řadu našich předpokladů. Navíc ukázala i na další rizika,“ přiblížila Šimečková.

Hranickému krasu zatíženému vodní nádrží podle ní hrozí, že místo kyselky poteče v podzemí obyčejná studená voda. Pro jeskyně by to znamenalo jiné mikroklima, a tím i konec unikátních plynových jezer. Naopak by se zvýšila koncentrace CO2 na prohlídkových trasách. „Tuto situaci jsme už zažili, bylo to po povodni v roce 1997, kdy se nám na návštěvní trase objevila taková koncentrace plynu, že jsme museli zavřít,“ uvedla Šimečková.