Mezi Vysokým Mýtem a Svitavami silničáři opravují mostní závěry. Řidiči musejí počítat s omezením

Silnice spojuje Čechy a Moravu, patří mezi velmi vytížené. Výhledově část dopravy převezme budovaná dálnice D35. „Mostní závěry minimalizují otřesy mostu i vozidel. Je to část mostu, která má nejkratší životnost. My budeme pracovat na pěti mostech, vždy na jednom z nich. Nejde to dělat v noci kvůli klimatickým podmínkám,“ vysvětlil Rýdl.

Dělníci pracují od 7:00 do 19:00. Pro výměnu mostních závěrů je potřeba dobré počasí, musí být minimálně tři dny po sobě pět až 25 stupňů Celsia a nesmí pršet.

„Pracujeme s technickými hmotami, které potřebují tyhle podmínky. Pracujeme za kyvadlového režimu, víme, že zásadním způsobem komplikujeme dopravu na silničním tahu, ale opravy nemohou počkat,“ uvedl mluvčí ŘSD.