Pardubickému kraji schází více než miliarda korun na dopravní stavby. Nejvíce na přivaděč k D35

Přivaděč u Chocně a Vysokého Mýta, jeden z největších lokálních dopravních problémů, by měl propojit Orlickoústecko s dálnicí D35. „Těžko se dá přejít silnice, to je jedno auto za druhým. Nejsou tady žádné obchvaty, takže to je problém,“ popsal místní obyvatel Josef Janeček.

Nezbývají na něj ale peníze, kvůli nedostatku financí kraj upřednostnil ostatní přivaděče. U Chocně se nezvýšily pouze ceny za materiál a práci. Změnila se i samotná trasa. Ta je sice pro město přívětivější, ale dražší.

„Je tam poměrně hodně stavebních objektů, jako jsou mosty. Jsou to velice drahé stavby a tady se dostáváme až na částku 1,5 miliardy korun, což je částka, která zdaleka přesahuje možnosti Pardubického kraje a taky původní odhady,“ uvedl hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Kraj bude s ministerstvem o podpoře jednat

Kromě více než miliardy na nové přivaděče chybí kraji i 180 milionů korun na dokončení právě probíhajících staveb. S tím má pomoct upravení memoranda. „My jako stát říkáme, že rozumíme krajům, že s financováním potřebují pomoci. Automaticky to neznamená, že je musíme financovat ze sta procent,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

„Dálnice je přímo závislá na dobrém, kvalitním, plynulém a bezpečném dopravním napojení,“ upřesnil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Další jednání mezi krajem a dopravním resortem proběhne až v polovině roku. Ministerstvo ještě nemá jasno v tom, jak velkou částku může uvolnit.

Aktuálně probíhají práce i na přivaděči do Dašic. Malým městem se zhruba dvěma tisíci obyvateli denně projede přes tři a půl tisíce aut.