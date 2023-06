V píseckém muzeu připravili výstavu věnovanou Žďákovskému mostu

„Mosty k Písku a k jeho okolí patří a jsou s ním spjaty. Ve městě máme nejstarší kamenný most, v blízkosti se nachází železobetonový Podolský most nebo železniční most v Červené nad Vltavou a nelze zapomenout ani na unikátní empírový řetězový most přestěhovaný z Podolska do Stádlce,“ říká kurátor výstavy z Prácheňského muzea Jan Kouba.

Žďákovský most je svými rozměry a konstrukcí výjimečnou technickou památkou. Oba břehy Orlické přehradní nádrže spojuje jediným obloukem.