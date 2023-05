Kauza Vidkun se vrací ke krajskému soudu, který má lépe vyhodnotit důkazy

Podle obžaloby tehdejší policejní náměstek Kadlec nejméně od února do srpna 2015 v devíti trestních řízeních vynášel informace podnikateli Kyselému. Podnikatel podle obžaloby poté Kadlece instruoval, jak by měla policie postupovat, a tyto informace využíval k posílení svého vlivu v podnikatelsko-politickém prostředí.

Kadlecův obhájce Tomáš Grepl řekl, že usnesení vrchního soudu nyní analyzují. „Nemám mandát to nyní komentovat, rozhodnutí je rozsáhlé, nyní s ním pracujeme,“ uvedl. Doplnil, že je možné, že navrhnou nové důkazy.

Stejně tak u Kyselého jasně soud uvedl, že jednal v úmyslu získat neoprávněný prospěch v podobě upevnění svého postavení. Vinu odmítl i bývalý hejtman, jednání s Kadlecem označil za kriminalizaci „tlachání v hospodě u piva“. I v tomto případě by se však měl krajský soud řádně vypořádat s námitkami žalobce, uvedli soudci z vrchního soudu.

Obžalovaní naopak žádali zpoštění. Podnikatel Kyselý odmítal, že by někoho instruoval a pravidelně zjišťoval informace, sdělené informace podle něj žádné vyšetřování zmařit nemohlo. Stejný názor měl i Kadlec, v odvolání poukázal znovu na to, že operativní činností informace naopak získával a zákonnou mlčenlivost neporušil. Podle vrchního soudu však o operativní činnost nešlo a Kadlec porušil povinnost mlčenlivosti policisty.

Rozbořila krajský soud původně odsoudil za podplácení, Kadlece za zneužití pravomocí a podnikatele Kyselého za účast na zneužití pravomoci úřední osoby. Kyselý dostal trest 18 měsíců s tříletou podmínkou a peněžitý trest 2,1 milionu. Kadlec dostal dvouletý trest s podmínkou na čtyři roky a peněžitým trestem 144 tisíc korun a zákaz činnosti na čtyři roky. Rozbořilovi soud uložil dva roky s tříletým podmíněným odkladem a peněžitý trest 180 tisíc korun.

V kauze byl obžalován i šéf místního odboru hospodářské kriminality Radek Petrůj, který byl již pravomocně zproštěn.

Soudce Lýsek chce případ na krajském soudu nařídit co nejdříve, s ohledem na dovolené to však bude zřejmě až během září. Jednání by chtěl nařídit minimálně na dva dny, aby se případně stihly i závěrečné řeči.