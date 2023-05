Případ pádu mostu ve Vilémově míří k Nejvyššímu soudu, stavbyvedoucí podal dovolání

Most ve Vilémově se zřítil v září 2014, pod ním v té době pracovalo šest dělníků. Čtyři zahynuli a dva byli zraněni. Hned po nehodě se objevily spekulace, že statiku mostu narušilo odbagrování přílišného množství zeminy u vnější strany mostní podpěry.

Původně bylo kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti souzeno celkem deset lidí. Kromě Bednaříka a Spoura soudy odsoudily další čtyři lidi. Dalším čtyřem obžalovaným soudy postupně stíhání zrušily.

Téměř 90 let starý klenutý most přes říčku Hostačovku ve Vilémově procházel v roce 2014 rekonstrukcí, která byla součástí modernizace silnice druhé třídy 345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Kraj Vysočina zakázku za více než 200 milionů korun zadal konsorciu stavebních firem M-Silnice a Strabag. Most ve Vilémově opravovala jako subdodavatel společnost Bögl & Krýsl.