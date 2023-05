V Praze vzniklo nové terapeutické centrum, které poskytne psychiatrickou pomoc dětem i dospělým

Hlavně s úzkostmi se patnáctiletá Sára potýká už od první třídy. Ve škole postupně přestala mluvit s učiteli i spolužáky. „Pak už se ty problémy jenom stupňovaly. Začalo sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, deprese. Nemohla jsem vstát z postele, dojít si na záchod,“ popsala.

Chodila k psychologovi i k psychiatrovi, nakonec musela Sára nastoupit do psychiatrické léčebny. Akutně do Motolské, pak do Thomayerovy nemocnice, na místo v Bohnicích čekala měsíc a půl. „Pak jsem si říkala, že už nechci na další půlrok do Bohnic. Že je to dlouhé a už nemám sílu se dál léčit,“ přiznala dívka.

Intenzivní léčba jí nakonec pomohla. Aktuálně chodí na doléčení do terapeutického centra Reset. Nově ho otevřel v Praze 9 spolek Neposeda. Kapacitu plánovali pro sto lidí ročně, zájem je už teď trojnásobný. Původně nabízeli hlavně preventivní sezení u terapeutů, řeší ale i vážnější případy.