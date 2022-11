„Musíte hledat dál.“ V Česku je čím dál těžší sehnat dětského psychiatra

„Když jsem začala shánět psychiatra, nějaký volný termín, zjistila jsem, že je to nadlidský výkon,“ okomentovala Soňa. Začala obvolávat pražské dětské psychiatrické ambulance, nesehnala ale ani jednu.

Dvanáctileté dceři paní Soni se vrstevníci začali posmívat kvůli vzhledu, do toho nastala pandemie, distanční výuka a izolace doma. Přišly úzkosti a deprese, dcera nemohla spát ani jíst. Soňa jí našla terapeuta, stavy se však zhoršily a terapeut poslal dívku na psychiatrii.

Dětí s problémy přibývá

Paní Soňa nakonec měla štěstí a psychiatra pro svou dceru našla přes známé. Obvykle se však rodiče dětí s psychickými problémy nachází v bezradné situaci, kliniky dítě často nezapíšou ani na čekací listinu.

Počet dětí s psychickými problémy zároveň roste. „Pandemie nárůst v podstatě akcelerovala, největší vnímáme u adolescentních dívek. To znamená věk dvanáct až osmnáct let. Nejčastěji jsou to dívky sebepoškozující až sebevražedné,“ přiblížil Uhlíř.