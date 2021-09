Dětská psychiatrická nemocnice na jihu Čech má skončit. Chybí lékaři

„Zatím jsme se na posledních jednáních dohodli, že ministerstvo musí zajistit lékaře, protože my zde v Českých Budějovicích dětské psychiatry nemáme. Ministerstvo se to snaží udělat a my připravíme prostory, aby zde odpovídající péče byla zajištěna,“ uvedl Kuba. Vyjádření ministerstva zdravotnictví ČTK zjišťuje.

Podle odhadů by měla českobudějovická nemocnice převzít služby Opařan od příštího roku. Pacienti budou přechodně na psychiatrickém oddělení. „Budeme budovat zvláštní psychiatrické oddělení pro děti, na což uvolníme budovu současného archivu, pro který postavíme nový objekt,“ nastínil Kuba.

Dodal, že Jihočeský kraj, který je jediným akcionářem českobudějovické nemocnice, bude po ministerstvu zdravotnictví vyžadovat peníze na výstavbu nové budovy. „My jsme s tímto projektem nepočítali a nebude to stát pár korun,“ podotkl Kuba. Nově zřízená dětská psychiatrie by se stala součástí českobudějovické nemocnice.

Dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech má 90 lůžek. Přibližně 50 procent hospitalizovaných pacientů od pěti do 18 let je z Jihočeského kraje. Za rok zařízení léčí na lůžkách a v ambulancích kolem tisícovky dětí z celé České republiky.