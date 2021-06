„Nezlobte se, máme plno“. Dětské psychiatrii zoufale chybí lůžka i lékaři, stav pacientů se mezitím zhoršuje

Třináctiletá dívka své duševní utrpení nakonec nezvládla a skončila na jednotce intenzivní péče. „Snědla prášky. V noci mě vzbudila, hodně plakala. Já jí říkám: ,Co se děje?‘ a ona mi řekla, že už to nevydrží,“ uvedla babička.

Do hledání volného lůžka na dětské psychiatrii se pak zapojili i lékaři. Úsilí však bylo marné. „Zařizovala to nemocnice. Obvolávali všechna psychiatrická oddělení, jenže všude bylo nacpáno a nikam se nedostala. Čekali jsme asi skoro dva celé měsíce,“ vylíčila žena.

Třináctiletá dívka, o kterou pečuje babička, se s duševní poruchou léčí už tři roky. Pandemie u ní vše vyhrotila. „Je vám zle z toho, že to dítě musí takto trpět, že nedostane včasnou pomoc. Je to něco příšerného,“ říká babička. „Poslední dobou si stěžovala, že jí není dobře. Schovávala se pod stůl, hodně brečela. V noci mě stále budila, že potřebuje nutnou pomoc,“ popsala.

Základní péči o nejzávažnější stavy podle něj poskytují dětští psychiatři. „Těch je tak ohromný nedostatek, že většina žadatelů je odmítána, a to jak do ambulancí, tak do lůžkové péče,“ dodal.

„Nezlobte se, máme plno“

Odmítnutí zažila i matka dvanáctiletého chlapce, a to poté, co letos v dubnu náhle zemřel jeho psychiatr. Syn se u něj léčil už několik let.

„Obeslala jsem ambulance, které byly v dostupnosti padesáti kilometrů od nás. Kontaktovali jsme v podstatě úplně všechno, co šlo. Ale s negativním výsledkem. Nejčastější odpovědí bylo: ,Nezlobte se, máme plno‘,“ vylíčila žena.

Bez odborné péče a navíc v lockdownu se mezitím synův stav zhoršoval. Dospěl až k sebepoškozování. „Zatím to u něj byly spíš pokusy, výměna psychické bolesti za fyzickou. To znamená pořezání si různých částí těla. To se pak samozřejmě snažil skrývat, protože se za to přede mnou styděl,“ uvedla.

Matce se nakonec podařilo najít psychiatra přes zdravotní pojišťovnu. Termín dostali až za tři měsíce. Do té doby ale chlapci dojdou léky, které dlouhodobě užívá. „Medikace je velmi často vázaná na odbornost. To znamená, že ji může předepsat pouze dětský psychiatr nebo neurolog. Pokud má syn napsanou léčbu do půlky července a má jít k psychiatrovi dvacátého září, tak tam máte nějaké měsíce plonkové,“ říká žena.

Pandemie dlouhodobý problém znásobila

Nedostatek takzvaných pedopsychiatrů zažívaly některé kraje už před pandemií. Dnes už tito lékaři chybí všude, zatímco dětí s poruchami stále přibývá. Závažnost diagnóz, se kterými pacienti přicházejí, navíc podle primářky dětské a adolescentní psychiatrie v Krajské nemocnici Liberec Šárky Konečné roste.

„Nejčastěji jsou to depresivní onemocnění, pokusy o sebevraždu, úzkostné obtíže, psychotická onemocnění a poruchy příjmu potravy – zejména mentální anorexie,“ shrnula lékařka.

Na blížící se krizi pedopsychiatři upozorňovali už mnoho let. „Kvůli covidu ale nastala mnohem dříve, než jsme si mysleli,“ uvedl Havelka.