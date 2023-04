Místo kola radši plavky, vtipkují lidé v Hradci Králové. Tamní cyklostezky se potýkají s problémy

Místo bruslí a kol raději plavky, žertují lidé v Hradci Králové. Staveniště skoro kilometrového úseku nové cyklostezky v městských lesích se proměnilo ve dvě jezírka. A to není vše. „Před 14 dny jsem tam zjistila skokany štíhlé, což je zvláště chráněný druh, a teď ve středu čolky horské. To bude pro dostavbu problém, protože je to výskyt zvláště chráněného druhu, do jehož biotopu se nesmí zasahovat,“ vysvětluje zooložka Blanka Mikátová.

„Skoro si myslím, že bychom mohli zvážit i variantu, že tam ty tůně nějakou dobu necháme, aby se obojživelníci mohli v klidu rozmnožit. Stezka chvilku počká,“ přemítá náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09).

Ze staveniště je tak teď rezervace. Pokud hejtmanství neudělí výjimku, nesmí stavba pokračovat. Radnice nechala předělat projekt. Chyběl hydrogeologický průzkum. „Názor Městských lesů (Hradce Králové) byl, že ta cesta měla být položena na druhé straně komunikace, toto místo je na vodě. Z hlediska financí si myslíme, že by byla (stavba) méně nákladná,“ tvrdí ředitel hradeckých městských lesů Milan Zerzán. Na rady lesníků ale nikdo nedal.

Stačí déšť a cyklostezka je pod vodou

Časté záplavy trápí i tři roky starou hradeckou cyklostezku v úseku Piletice–Rusek. Voda ji za dešťů či tání sněhu často pohltí. „Město Hradec Králové zahájilo se zhotovitelem reklamační řízení a včas uplatnilo vady. Mezitím se zhotovitel dostal do konkurzu,“ vyjádřil se pro ČT bývalý náměstek primátora Jiří Bláha (ODS).

Podle Řádka je ale vše jinak. „Můj předchůdce to asi trochu popletl, žádná reklamace nebyla. Budeme to určitě opravovat,“ avizuje náměstek současný. Pro hradeckou radnici to bude znamenat statisíce, možná miliony navíc.