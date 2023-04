Greenpeace se odvolalo proti prodloužení těžby v Dole Bílina

„V programovém prohlášení se vláda zavázala, že bude vytvářet podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů tak, aby byl možný odklon od uhlí do roku 2033. Na tom se nic nemění,“ uvedl resort.

Podle ministerstva průmyslu a obchodu ale prodloužení těžby není v rozporu s vládním plánem pro odklon od uhlí do roku 2033. Plán směřuje k zastavení spalování uhlí, například při výrobě elektřiny. Nevztahuje se ale na těžbu, která může vést například k prodeji uhlí na trhu.

„Odvolání jsme podali ve čtvrtek večer,“ upřesnil Lukáš Hrábek. Greenpeace už dříve poukazovalo na rozpor mezi rozhodnutím báňského úřadu a záměrem vlády. Podle Jaroslava Bicana z Greenpeace je ostudné, že vláda, která si ve svém programovém prohlášení dala za cíl vytvářet podmínky k tomu, aby byl možný odklon od uhlí do roku 2033, neučinila nic proti krokům vedoucím k pokračování těžby na Bílině.

Prodloužení těžby do roku 2035

Severočeské doly získaly od Obvodního báňského úřadu v Mostě povolení prodloužit těžbu v Dole Bílina na Teplicku do roku 2035, o pět let déle než dosud. Těžaři se zatím pohybují v rozsahu platných limitů. Vláda ještě na začátku loňského roku před ruskou invazí na Ukrajinu uváděla, že chce vytvořit podmínky pro odklon od uhlí do roku 2033. Skupina ČEZ, která ovládá Severočeské doly, se zavázala, že v roce 2030 bude už jen 12,5 procenta elektřiny vyrábět z uhlí.

S pokračováním hornické činnosti do roku 2035 souhlasili loni zastupitelé Mostu a dalších dotčených obcí. Záměr počítá s vytěžením téměř 150 milionů tun hnědého uhlí. Těžbu hnědého uhlí za současnými limity schválila vláda v roce 2015.