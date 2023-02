Reportéři ČT: Stát uvažuje poprvé od revoluce o vyvlastnění památky. Nádraží Vyšehrad hrozí zřícení

Poté, co počátkem února letošního roku začalo padat zdivo secesního objektu do ulice, dochází státním i samosprávním orgánům trpělivost. Poprvé se opravdu vážně začíná mluvit o vyvlastnění, které se u nás po roce 1989 ještě u kulturní památky neuskutečnilo.

„My jsme se tu nemovitost snažili získat. Ten objekt a pozemky vedle něj mají hodnotu zhruba 65 milionů podle našeho znaleckého posudku, nicméně protistrana chtěla cenu okolo 135 milionů. My jsme za to nabízeli i pozemky v katastrálním území Dolních Počernic jako náhradu, na to nereagovali,“ řekl pražský radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09).

„Pakliže to dojde do fáze, ve které se nacházíme i v případě Nádraží Vyšehrad, tak je to nějaké ultima ratio, které si myslím, že bude muset být použitelné, protože jinak to bude pokračovat jako nástroj spekulantů, kteří se budou snažit vědomě skupovat historicky chráněné objekty ve špatném stavu na zajímavých atraktivních lokalitách tak, aby se stali vlastníky lukrativních pozemků pro výstavbu něčeho úplně jiného. Takže i to vyvlastnění přichází v úvahu za předpokladu splnění mnoha přísných podmínek,“ připustil radní.

„Současná právní úprava v zásadě vychází z koncepce, kterou přinesl zákon už v roce 1987. V současné době se připravuje nový zákon o vyvlastnění,“ dodal odborník na postsovětský prostor z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Karel Svoboda.

Během několika měsíců by měl nový zákon o vyvlastnění přijít do parlamentu. Měl by řešit i to, kdo bude vyvlastňovatelem, zda samosprávy nebo státní orgány. „Jakmile se vypořádají připomínky v meziresortním připomínkovém řízení a přijde do sněmovny, tak je to ten standardní legislativní proces se třemi čteními,“ upřesnil člen sněmovního výboru pro vědu, vzdělání a kulturu Pavel Svoboda (TOP 09) s tím, že to bude trvat mnoho měsíců.