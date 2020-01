UNESCO radí vyvlastnit nádraží Vyšehrad, památku, kterou nechal majitel rozpadat. Byl by to zlomový krok

Významná pražská secesní památka, nádraží Vyšehrad, už skoro třicet let chátrá. Před dvanácti lety jej koupila firma s neznámými vlastníky, podle všeho ze spekulativních důvodů. Jelikož se budova rozpadá, mise UNESCO považuje za jedinou možnost záchrany vyvlastnění. Bylo by to poprvé od roku 1990. Jak se k této možnosti staví politici, zjišťoval David Vondráček z pořadu Reportéři ČT.