V neděli ještě pěšky, od pondělí už autem. Řidičům se otevře západní okruh Plzně

Silnice má v každém směru jeden pruh. „Podle všech výpočtů je to dostatečné, je to silnice krajská, druhé třídy. Dvoupruhová silnice převede spoustu tisíc vozidel. Je to nová nabídka propojení Plzně, mimo Klatovskou třídu nebo silnici na Lochotín, takže si určitě řidiči najdou nejlepší cestu,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Čížek (STAN).

Zájemci si nový okruh mohli projít

Dokončený úsek si už o víkendu mohla prohlédnout i veřejnost. Zájem o prohlídku stavby byl velký, přišly se podívat stovky lidí. Zájemci si silnici prošli pěšky nebo projeli na kole či koloběžkách. Pro automobily se otevře o půlnoci.

Podle Čížka naváže na dokončený úsek pro řidiče v nejbližších dvou letech ještě úprava kruhového objezdu u Makra na Borských polích. Rekonstrukci objezdu bude provádět Ředitelství silnic a dálnic.