Studenti ústecké školy stávkují za návrat učitelky, která se neshodla s ředitelem

Za dezinformace ředitel označil údajné výpovědi dalších členů pedagogického sboru. Uspořádat chce kulatý stůl, u kterého se sejdou zástupci studentů a pedagogů, kteří stojí za učitelkou, i těch na straně ředitele. Podle Jireše k tomu dalo podnět šest ze sedmdesáti pedagogů.

Obchodní akademii a jazykovou školu v Ústí nad Labem navštěvuje 650 studentů. Učitelé jsou ve čtvrtek připraveni ve třídách debatovat s žáky o aktuální situaci ve škole. Někteří studenti ve čtvrtek ve škole podle svého vyjádření nezůstanou. Podle ředitele budou mít absenci omluvenou. O situaci Jireš informoval zřizovatele, kterým je Ústecký kraj.

Zřizovatel školy do současné situace nebude zasahovat, a to i s ohledem na to, že výpověď dala učitelka. Informovala o tom mluvčí kraje Magdalena Fraňková.