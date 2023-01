Města a obce se snaží nalákat další obyvatele. Chystají nové byty a vyplácejí peníze

„Město z toho má benefit ve výši patnáct až dvacet tisíc korun z rozpočtového určení daní. Ten, který je nájemce, nic do kasy města z hlediska rozpočtového určení nepřinese. Je takovým černým pasažérem,“ řekl předseda Svazu měst a obcí František Lukl (STAN).

Město o peníze přijít nechce, a tak zavedlo příspěvek pět tisíc korun pro každého nového obyvatele. Novinka se osvědčila – během roku se do města přistěhovala nebo se přihlásila k trvalému pobytu stovka lidí.

O desítky obyvatel nedávno přišla například Třemošnice na Chrudimsku. „V roce 2021 jsme měli 3059 obyvatel, v roce 2022 k 1. 1. už 3021, takže to byl jasný signál,“ sdělil starosta města Miroslav Bubeník (nestr.). Právě hranice tří tisíc obyvatel je pro Třemošnici klíčová kvůli čerpání dotací.

Ve městě tak sázejí hlavně na bytovou výstavbu a podporu vzniku nových pracovních míst. Počet obyvatel je tam momentálně nejnižší od roku 1869. Vzhledem ke konci výroby firmy Botas nyní hrozí, že odejdou další. „Města a obce v těchto postižených regionech mají velmi mnoho práce se zajištěním standardních služeb, na rozvoj nezbývá tolik prostředků,“ upozornil pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Další příklad je z Litomyšle. Město potřebovalo překročit hranici deseti tisíc obyvatel, aby dosáhlo na dotaci na opravu knihovny. To se ale nakonec nepodařilo, proto i Litomyšl teď zvažuje nové způsoby, jak obyvatele přilákat. „Připravujeme jakýsi motivační program – pět nebo deset tisíc korun při narození nového občana města,“ uvedl starosta města Daniel Brýdl (Generace 89).

Jenže i to má podmínku – alespoň jeden rodič musí být obyvatelem Litomyšle. Příspěvek by mohl být jednou z cest, jak zvednout počet obyvatel alespoň o 42 – přesně tolik Litomyšli chybí do potřebných deseti tisíc.