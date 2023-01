Ranní cesta brněnským Husovickým tunelem se kvůli dalším omezením řidičům protáhla o desítky minut

Řidiči projíždějící Husovickým tunelem a Tomkovým náměstím museli být v pondělí ráno trpěliví. Cesta se jim výrazně protáhla. Od soboty, kdy začalo omezení platit, nemohou auta projet z Dukelské třídy do ulice Valchařské a opačně. Do Dukelské třídy je možné odbočit pouze vpravo ve směru z Provazníkovy ulice ve směru od Husovického tunelu. Z Valchařské ulice se může vjíždět pouze do Cacovické ulice.

„Omezení v režimu jedna plus jedna bude během příštího týdne platit v úseku od Husovického tunelu po zastávky MHD Tomkovo náměstí,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Od pátku 13. ledna se v obou směrech otevřou dva pruhy tak jako dosud, změní se ale vedení dopravy. Kvůli tomu nebude možné ani v jednom směru odbočit na Tomkově náměstí doleva. Tento stav bude platit až do června letošního roku.

Změny se dotknou i MHD

Změny se od soboty dotýkají i městské hromadné dopravy. Autobusová linka 72 ve směru do Králova Pole neobsluhuje zastávku Tomkovo náměstí. Náhradou využívá zastávku linky 4 Cacovická.

Linka 75 ve směru do Slatiny obslouží zastávku Karlova v přeložené poloze přibližně o 200 metrů vzad. Noční autobusová linka N94 pojede ve směru do centra i nadále v úseku Maloměřický most – Tomkovo náměstí odklonem přímo ulicí Valchařskou. Vynechává tak zastávku Karlova. Zastávka Maloměřický most je přeložena k zastávce linky 4.

Ve směru do Obřan jede linka N94 po své trase přes zastávku Karlova.