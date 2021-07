Dopravu v Brně komplikuje demolice domů na Tomkově náměstí. Ustupují nové silnici

„Jsme v centru města a každé kopnutí do země může znamenat velké překvapení. Ve chvíli, kdy budeme mít přeloženy všechny plynovody, horkovody a parovody, tak se nám velmi uleví,“ doplnil Fiala.

Na změny si musejí zvyknout právě i cestující v brněnské MHD. Zastávka Tomkovo náměstí je momentálně posunutá o sedmdesát metrů dál, trolejbusy navíc nezajíždějí do zastávky Vozovna Husovice. Omezení v MHD se budou měnit podle postupujících prací.

„Dopravní opatření, která jsou zde postavena dnes, vydrží buď do konce července, nebo do konce srpna letošního roku. Záleží na tom, jak se zhotovitel domluví s dopravním podnikem na výluce tramvají,“ uvedl ve středu šéf brněnského Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala.

Objízdné trasy, které mají motoristy odvézt z Dukelské třídy, jsou značené ze všech směrů. Na důležité křižovatce v první den uzavírky auta ve frontách nečekala, a to díky mírnějšímu letnímu provozu. Uzavírka však potrvá delší dobu a bude se i měnit.

Tyto práce by měly začít hned po dokončení demolice budov. Nyní se má zbourat dům číslo sedm, což nebude jednoduché, protože vedlejší budova číslo devět musí zůstat nepoškozená, jde o historickou sokolovnu. Dělníci ale zbourají i starou tělocvičnu v areálu Sokola.

„Čeká ji opravdu zbourání, zatím nevíme kdy. ŘSD má návrh na vyvlastnění, jednání probíhá, trochu se vleče. My už bychom byli rádi, kdyby to bylo uzavřené, máme dost nejistotu, do kdy tady může nějaká činnost probíhat,“ uvedl starosta Sokola Husovice Josef Jiránek s tím, že tělocvičnu sokoli zatím stále využívají.