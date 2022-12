Železničáři začali v Brně připravovat mostní provizorium přes Svratku. Cestující musí počítat s výlukami

„Práce jsou rozděleny na dvě fáze. Ve čtvrtek večer o půl deváté jsme zahájili výluku první a třetí koleje. Doufáme, že večer dáme kolej číslo 1 do provozu, kolej číslo 3 bude vyřazena z provozu až do jarních měsíců, musíme pokračovat v sanačních opatřeních,“ vysvětlil náměstek ředitele oblastního ředitelství Správy železnic Pavel Šprdlík.

Sto osmdesát let starý most podle něj Správa železnic monitoruje od roku 2020. „V letních měsících jsme zjistili trhlinu v klenbě a rozšiřování spár. Nařídili jsme další odvrty a kamerové zkoušky a zjistili jsme, že trhliny jsou natolik závažné, že to chtělo okamžitý zásah,“ řekl Šprlík.

Dvě koleje vyloučené, bagrování pokračuje. @Spravazeleznic chystá trať na poškozeném mostě v Brně k vysunutí provizorního přemostění. Železničáři s tím začnou odpoledne. pic.twitter.com/Kr2oOIyBoa — Petr Minařík (@Minarik_CT) December 23, 2022

Některé vlaky jsou odkloněny na dolní nádraží

Některé vlaky kvůli výluce nejezdí standardně přes brněnské hlavní nádraží, ale jsou odkloněny na dolní nádraží. Mezi oběma stanicemi je zajištěná kyvadlová autobusová doprava.

„Na hlavním nádraží zatím nejsou žádné velké problémy, cestující vše zvládají, hledají sice informace, ale zmatky nenastaly. O změnách informují světelné cedule a na nádraží pracují i koordinátoři dopravy,“ popsala situaci redaktorka ČT Barbora Telferová.

„Přes hlavní nádraží nejede například jedna z nejvytíženějších linek regionální dopravy S3 ale také Regiojet nebo vlaky EC. Linka S3 má ve všední dny přepravní proud přes šestnáct tisíc cestujících,“ řekl ředitel Kordis Jiří Horský.