Dělníci při stavbě protipovodňových opatření v Brně poškodili železniční most. Vlaky na něj nesmí

Při stavbě protipovodňových opatření v Brně porušili stavbaři pilíř a klenbu železničního mostu přes řeku Svratku. Vlaky přes něj nesmí jezdit. Správa železnic (SŽ) bude instalovat od čtvrtečního večera do Štědrého dne mostní provizorium, aby mohl být provoz obnoven, uvedl v tiskové zprávě mluvčí SŽ Jan Nevola. Do 20:30 bude podle něj provoz po mostě možný. Výluka bude poté na koleji pro vlaky z hlavního nádraží do Jihlavy a na jedné ze dvou kolejí z hlavního nádraží na Břeclav. Investorem protipovodňových opatření je město Brno.