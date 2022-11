Patnáctimetrový mechanický betlém je hotový. Ve Svitavách dostane nové prostory

Betlém zabírá prakticky celou místnost svitavského muzea, právě proto bude vystavován jenom v období adventu. „Významným způsobem omezuje muzejní činnost. Přijde nám to ale jako škoda, a proto jsme se s vedením města rozhodli, že založíme nové Muzeum mechanických betlémů,“ uvedl ředitel. Nové muzeum by mělo sídlit nedaleko toho stávajícího.

Restaurátor ocenil preciznost zpracování betléma i to, jak se jednotlivé figurky pohybují. Unikátní je však i z jiného pohledu. Zajímavostí je, že vznikal zhruba 150 let. „Unikátním způsobem demonstruje vývoj betlémářství v průběhu celého tohoto období,“ sdělil ředitel Městského muzea a galerie Svitavy Hynek Stříteský.

Nové muzeum by mělo ukazovat nejen mechanické betlémy samotné, ale také to, jakým způsobem fungují. Lidé tak budou moci nahlédnout do jejich útrob. V části budovy by měla být i herna pro děti. „Na projektu spolupracujeme s brněnským architektem Markem Štěpánem,“ prozradil Stříteský. Muzeum má stát 92 milionů korun, 85 procent nákladů chce město získat z dotací.

Nové muzeum by se mělo propojit s tamní knihovnou. „Tím bychom získali možnost, že by se do této knihovny mohli dostat i vozíčkáři,“ uvedla místostarostka Svitav Ditta Kukaňová (nestr.). Mechanický betlém by se do nového objektu mohl přestěhovat už v roce 2027.