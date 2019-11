Dvacet let ho nikdo neviděl. Unikátní mechanický betlém vystaví na zámku v Dřevohosticích

Unikátní mechanické jesličky teď procházejí kompletní opravou. Na ní se podílí i Ladislav Sigmund, který byl šestnáct let starostou Dřevohostic. Dobrovolníci natírají jednotlivé figurky a je potřeba také znovu rozhýbat mechanické strojky.

V provozu už je vodní mlýn poháněný čerpadlem z pračky, přes který teče do bazénku voda, točí se i větrný mlýn. Rozpohybovat je potřeba ještě pás s postavami vycházejícími z městské brány.

„Opravu betlému asi rozdělíme na dvě etapy, těch poškozených figur je opravdu hodně,“ řekl Sigmund.

Amatérská práce, přesto srdcová záležitost

Betlém obsahuje zhruba třicítku lidských postav a dvacet zvířat. Kromě rozsvěcování světýlek v oknech domků či ohníčku u pasáčků, má po opravě získat i řadu vylepšení. Na obloze nad by se měly rozsvítit i hvězdy a do budoucna by mohl mít i některé české výjevy.

„Je to dílo takové amatérské, ale co je děláno z lásky, je vždy hezké,“ doplnil Sigmund, který stál i u zrodu betléma s postavami v životní velikosti, který každý rok zdobí dřevohostické náměstí.