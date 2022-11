Nová „smart“ auta hlídají parkování v ulicích Prahy. Umí najít dokonce i výtluky nebo poškozené značky

„Do budoucna to chceme využít i na analýzu kvality silnic. Vědět, jestli se nám někde objevil nový výtluk, díra, a moci na to rychleji zareagovat a opravit. Naší ambicí není jenom trestat lidi za to, jak parkují,“ popsal náměstek ředitele TSK Praha Filip Hájek.

Problémy s parkováním jsou hlavně v centru metropole

Parkování je komplikované v celé Praze, nejvíc však v centru města. Lidé často při hledání parkovacího místa krouží okolím i desítky minut, nepomůže ani rezidentní karta. „Někdy to také jednou nebo dvakrát objedu, než najdu nějaké místo. Mohlo by to být lepší, ale docela to jde,“ řekla řidička Eva Stránská.

Porušování pravidel parkování je na denním pořádku. Podezření na přestupek kvůli špatně odstavenému vozidlu má správce komunikací v Praze téměř sto tisíc měsíčně.