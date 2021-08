Cena stání na většině P+R parkovištích v hlavním městě se od srpna zvýšila

„Zdražení probíhá zhruba po deseti letech, kdy nám přibývají nová parkovací místa, případně se nyní dokončuje parkovací dům na Černém Mostě, také se mění technologie, a údržba těchto parkovišť je pro Prahu velmi nákladná,“ řekla mluvčí Technické správy komunikací hlavního města Prahy (TSK Praha) Barbora Lišková. Dodala, že například loni byla Praha ve ztrátě 13 milionů korun.

TSK: Parkování na P+R je stále atraktivní

TSK Praha zatím neočekává, že zdražení parkování na P+R parkovištích by řidiče nutilo více jezdit autem přímo do centra. A to ani v souvislosti s tím, že podražila i pražská MHD. „Tato parkoviště jsou stále atraktivní – cenově i svým umístěním u MHD. Parkování v centru vyjde řidiče mnohonásobně dráž,“ doplnila Lišková.