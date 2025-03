Začala přestavba trati do zóny Solnice-Kvasiny, stát má 6,7 miliardy

SŽ zahájila modernizaci tratě z Týniště nad Orlicí do zóny Solnice-Kvasiny

Správa železnic (SŽ) ve čtvrtek zahájila přestavbu a modernizaci železniční tratě z Týniště nad Orlicí do zóny Solnice-Kvasiny na Rychnovsku, kde sídlí továrna automobilky Škoda Auto a další firmy. Celkové náklady na přestavbu trati SŽ odhaduje na 6,7 miliardy korun. Hotovo by mělo být za dva roky. Škoda Auto v zóně chystá další rozvoj.

Přes dvacet kilometrů dlouhá trať z Týniště nad Orlicí přes Častolovice a Rychnov nad Kněžnou do konečné zastávky Solnice po modernizaci pojme více nákladních vlaků. Rychlost souprav se zároveň narovnáním některých oblouků zvýší až na sto dvacet kilometrů v hodině.

„Je to jasný impuls pro další ekonomický růst,“ řekl k projektu ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Nová nákladní stanice v Solnici podle něj zjednoduší sestavování vlaků s novými automobily. „Potenciál ale cítíme i v osobní dopravě, bude možné jezdit přímým elektrickým vlakem mezi Hradcem Králové, Rychnovem nad Kněžnou a Solnicí,“ dodal.

Firmy přestaví trať v úsecích z Týniště do Častolovic a z Lipovky do Solnice. Přebudují například zastávky Lípa a Čestice, postaví výhybnu v Rašovicích. V Týništi položí nové kolejové rozvětvení a postaví technologickou budovu. Mezi Rychnovem a Solnicí stavbaři zbudují zastávku Lipovka. Stanici Solnice rozšíří o nákladové nádraží, které bude mít deset kolejí.

Škoda Auto se chystá rozšířit výrobu

Škoda Auto hodlá v krajem budované zóně po roce 2031 postavit pět hektarů velkou halu pro výrobu a skladování dílů. Hodnota záměru je jedenáct miliard, vzniknout by mělo tři sta pracovních míst. „Přestavba trati není jen pro nás, ale pro celou zónu. Je to impulz pro celý průmysl,“ sdělil při zahájení prací vedoucí interní logistiky kvasinského závodu Škody Auto Vojtěch Rousek.

Projekt má schválené spolufinancování Evropskou unií z fondu soudržnosti. Výše dotace by měla činit asi 2,6 miliardy. Zásadní investice dělá stát i do silniční sítě na Rychnovsku. Vznikly obchvaty Opočna, Doudleb nad Orlicí a Domašína. V následujících letech by měly začít stavby obchvatů Rychnova nad Kněžnou, Solnice a Častolovic.