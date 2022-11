Konvoj francouzské armády dál projíždí Českem, večer zamíří na Slovensko

„Navzdory zpoždění, které nabrali francouzští vojáci před Rozvadovem, dorazili do Rančířova u Jihlavy v podstatě podle plánu, a to před 7:00. Viděli jsme i transportéry nebo tanky. Kusy techniky tady budou do večera a v 19 hodin by měly dál vyrazit,“ popsal redaktor ČT Daniel Zach.

Konvoj po odpočinku vyrazí z Rančířova na Jihlavsku po dálnicích D1 a D2 směrem na hraniční přechod Břeclav. Průjezd francouzských vojáků policie koordinuje tak, aby co nejméně omezil běžný provoz na silnicích. S hodinovou uzavírkou ve směru jízdy konvoje musí řidiči počítat v úterý kolem 22:00 na 11. kilometru dálnice D2.

‼️Ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2022 se bude v nočních hodinách přesouvat přes Českou republiku francouzská armáda z hraničního přechodu Rozvadov na hraniční přechod Břeclav ‼️

Co dělat, když nás potkáte? Základní pravidla najdete v komentáři. #JsmeArmáda #Policiecz — Vojenská policie (@VojenskaP) October 31, 2022

Vojáci spojeneckých zemí projíždějí Českem i několikrát ročně, obvykle při cestě na zahraniční cvičení armád NATO. Letos v dubnu projížděl přes Česko konvoj nizozemské armády. I tehdy se vojáci přesouvali z Německa směrem na Břeclav. Velký vojenský konvoj americké techniky projížděl Českem v polovině února. Z cvičení Saber Strike 2022 na Slovensku se vracel koncem března.