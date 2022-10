Na zimu se uvažuje o zastavení průzkumu spálenišť v Českém Švýcarsku

V Českém Švýcarsku zvažují přes zimu zastavení geologického průzkumu spálenišť. Vstupovat do oblastí, které se dosud nepodařilo pro veřejnost otevřít, je stále nebezpečné. Hrozí tam pády skal i stromů. Během zimy by se alespoň část z nich mohla sama zřítit. Ušetřily by se tím i peníze za jejich odstraňování.