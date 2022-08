Až oheň dodoutná, obnovu obstará příroda. České Švýcarsko má s její prací dobrou zkušenost

Lesníci si z pionýrských stromů – prvních rostlin na místě požáru – cení nejvíc bříz, protože zadržují vodu a vytváření správnou půdu pro růst dalších stromů. „Někdo říká, že bříza je plevelná rostlina, ale to jsou naše omyly,“ přisvědčuje správce Sojka. „V přirozeném lese neexistuje nic jako plevelný strom.“

„Je radost se na to podívat,“ poznamenává Sojka. „Rychle zde vyrostly břízy, k nim se připojily olše, je tam spoustu buků a borovic. Ten les je přirozeně smíšený a příroda si vše zasázela sama,“ říká k přirozené obnově krajiny.

Šestnáct let po požáru už většina návštěvníků místo, kde řádily plameny, určit nesvede – oblast se zelená celá. Zkušenější oči nicméně stále poznají, kde hořelo, protože kopec u Falkenštejna má díky mladším listnatým stromům světlejší zelenou barvu než ostatní pasáže parku zalesněné především jehličnany.

Plameny nejsou v severočeském národním parku výjimečné; za dvaadvacet let své existence prošel devíti velkými požáry, přičemž ten (až do letošního roku) nejzásadnější vypukl na sklonku července 2006. Hořet tehdy začalo nedaleko Jetřichovic u zříceniny hradu Falkenštejn, oheň zničil pětadvacet hektarů lesa a lesníci odhadli škody na miliony korun.

Zopakovat dobrý scénář

Stejný způsob obnovy, jakým prošel úsek nad Jetřichovicemi, by měl České Švýcarsko potkat i po stávajícím pustošivém požáru, který národní park sežehává už dlouze přes týden. Správa parku se dala v pondělí slyšet, že dřeviny ani tentokrát ve velkém vysazovat nehodlá a obnovu nechá přírodě.

Přirozené zmlazení je podle správy parku nejúčinnějším a nejjednodušším způsobem náhrady za shořelé porosty. Pokud by vysadili stromky, zmlazení by je podle mluvčího ochránců Tomáše Salova v příštích letech začalo utlačovat a správci parku by museli stále vytvářet životní prostor pro výsadbu.

„Teď si vybíráme, jestli to bude dělat příroda dobře a zadarmo, nebo jestli tam bude člověk pomáhat za peníze a blbě,“ upozornil s tím, že břízy na spáleništi u Jetřichovic dnes mohou mít kolem deseti metrů a hustý les zde spolu s nimi tvoří i jeřáby, duby a buky.