Jindřichohradecká úzkokolejka prozatím dojezdila. Od pondělí ji nahradí autobusy

Soud zatím nerozhodl o úpadku ani o tom, zda schválí reorganizační plán firmy. Drážní úřad také obnoví řízení o odejmutí licence dopravce k provozování drážní dopravy, které bylo do pátku pozastavené. Firma bude 17. října jednat na ministerstvu dopravy o tom, že by úplatně převedla na stát trať Obrataň – Kamenice nad Lipou.

„Ve čtvrtek poslal dopravce žádost o vydání osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy. Žádost se teď začne posuzovat, to neznamená, že by se něco do pondělka stihlo, protože tam jsou několikaměsíční lhůty, maximálně 120 dnů, ale za předpokladu, že všechno bude v pořádku. Bez tohoto osvědčení nemůže na koleje nic vyjet, na těch kolejích nesmí nic jezdit,“ řekla mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková.

Další z nutných podmínek je mít jednotné osvědčení o bezpečnosti provozovatele drážní dopravy, které JHMD končí k 16. říjnu.

Kraj Vysočina nás finančně vysál, říká Čajánek z JHMD

JHMD nasadí od 3. října místo vlaků autobusy. „Pracujeme na tom, ale to řešíme následek a neřešíme příčinu. Příčina je, že když nám Kraj Vysočina neplatí poplatek za použití dopravní cesty, tak nelze úplně bezpečně tu dráhu provozovat, protože poplatek za použití dopravní cesty je primárním příjmem provozovatele dráhy. Kraj Vysočina tento poplatek odmítá platit a díky tomu se ocitáme v situaci, kdy nám chybí finanční prostředky na bezpečné provozování dráhy,“ řekl předseda správní rady JHMD Boris Čajánek.