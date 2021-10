Jindřichohradecká místní dráha je v ohrožení. Dopravce dluží miliony nejen finančnímu úřadu

Unikátní úzkokolejná trať s unikátními vlaky je pro Marii Kolářovou běžným dopravním prostředkem. „S tímhle vlakem jezdím každý den do práce. Výhodou je, že je to levné, stojí to šestnáct korun,“ vysvětlila.

Trať na jihočeské straně opravují, koleje na Vysočině možná po roce 2024 vytrhají. Nejen Marie Kolářová by se tak s vlakem musela rozloučit. „Kraj Vysočina neplatí to, co je ekonomicky oprávněným nákladem a co by za závazek veřejné služby měl zaplatit. Pokud bude postupovat tímto způsobem, tak úzkokolejka na Vysočině nebude,“ řekl člen statutárního orgánu Jindřichohradecké místní dráhy Boris Čajánek.

V takovém případě by úzkorozchodné vlaky zastavily v Kamenici nad Lipou a do Včelničky a dál do Obrataně by už nedojely. „My platíme podle platné smlouvy. Nevím, proč Jindřichohradecké místní dráhy toto říkají. Pokud mají problém se smlouvou, smlouva se jim nelíbí, tak mají možnost ji vypovědět,“ řekl předseda výboru pro rozvoj strategických projektů Kraje Vysočina Martin Hyský (ČSSD).

Dopravce dluží skoro sto milionů

Dopravce dluží skoro sto milionů korun. Kvůli části dluhu teď na něj podal trestní oznámení finanční úřad. Nezaplatil loňskou daň z příjmů, i s úroky je to čtyři a půl milionu korun. „Finančnímu úřadu management zaplatí, ale pak tu pohledávku budeme vymáhat po Kraji Vysočina,“ řekl Čajánek.

S hospodařením drah nesouhlasí minoritní akcionář, chce proto svolat valnou hromadu. „Ta firma se dostává někam, kde nebude schopná fungovat. Myslím, že cestující se může s Jindřichohradeckými místními drahami v podobě, v jaké dneska existují, rozloučit,“ řekl akcionář Jan Šatava.

Ostražitý už je teď ale i Jihočeský kraj. Pokud dráhy nebudou schopny z finančních důvodů vyjet, nasadí na nejvytíženější část trati autobusy.