Opuštěným nádražím na osoblažské úzkokolejce se vrátí jejich prvorepubliková podoba

Budova se svým vzhledem vrátí do 30. let minulého století. Obnovují se omítky, původní břidlicová střecha a samozřejmě i interiér původní čekárny, výdejny jízdenek i bytu pro přednostu. Podle nadšenců se o to zasloužil i projektant, který informace čerpal v archivech a podle dochovaných dokumentů připravil detailní studii jednotlivých nádražních objektů.

„V září bude oslava 120 let úzkorozchodné dráhy a do té doby by budova v Rudolticích měla být opravena.“

Například stavbyvedoucí Zdeněk Caisberger již má pro renovovaný objekt nová okna. „Rámy už dáváme dovnitř, jsou z Krnova. Podobný rám dostanou i dveře,“ podotkl.

První zrekonstruované nádraží ve Slezských Rudolticích bude slavnostně otevřeno 28. září při oslavách 120 let osoblažské úzkokolejky. Obce rekonstruují budovy částečně z vlastních zdrojů, ale doufají také, že prostředky získají i z česko-polského projektu, který se chystají podat. V příštím roce by se podle starosty Rouse měla stihnout minimálně ještě rekonstrukce nádraží v Osoblaze. Všechna nádraží by mohla být opravena během čtyř let.

Osoblažská úzkokolejka vede z Třemešné do Osoblahy. Dráha má atypický rozchod 760 milimetrů a pravidelná osobní doprava na ní je od roku 1898. Je zajímavá i svou klikatostí – na 20 kilometrech je celkem 102 oblouků. Je na ní i nejmenší oblouk v síti SŽDC, který má poloměr pouhých 75 metrů.