V Čelákovicích začala stavba dvou přístavišť pro turistické lodě

Přístaviště pro osobní lodní dopravu v Čelákovicích bude tvořit ocelové plovoucí molo o rozměrech devět krát čtyři metry a jedenáctimetrová lávka, kde budou moci přistávat i největší osobní lodě plující po Labi. Hotovo by mělo být do konce letošního roku, do příští plavební sezony pak přístaviště pro malá plavidla. V přístavišti pro menší plavidla bude moci kotvit v jeden čas až šestnáct malých rekreačních lodí.

Na obou přístavištích budou moci lodě kotvit zdarma čtyřicet osm hodin a s pomocí přístavní karty čerpat elektřinu a vodu. Náklady na obě stavby na levém břehu Labe nedaleko lávky pro pěší a cyklisty jsou 36 milionů korun.