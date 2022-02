Labe se plní turisty na lodích, vzniká pro ně síť přístavišť

K legální plavbě po řece je nutný kapitánský průkaz. Takzvaný řidičák na malé lodě si loni pořídilo přes tři a půl tisíce lidí. To je o třetinu víc, než bývalo v minulých letech obvyklé. Zájemci musí nejprve složit praktickou zkoušku, během ní třeba proplout zdymadly.

Pro lodě má vzniknout síť přístavních mol od Pardubic až po Hřensko. Kotvení na nich bude časově omezené, s trvalým stáním se nepočítá.

Před dvěma roky se začalo i se stavbou přístaviště v Děčíně. Správci řeky kvůli tomu museli nejprve prohloubit dno řeky. Hotové bude už na letošní sezonu, která začne na jaře. Stát bude skoro čtyřicet milionů korun. Na Labi by mělo postupně vzniknout 25 takových přístavišť. Devět by jich mělo fungovat už do příštího roku, Ředitelství vodních cest za ně dá 370 milionů korun.