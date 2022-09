Pietní místo na hřbitově v pražských Ďáblicích má být skromné, ale důstojné. Zvažuje se i exhumace těl odbojářů

Podle pražského magistrátu není pohřebiště v dobrém stavu. Místo údajně není důstojné a jeho vzhled neodpovídá významu, jaký hřbitov má. Právě proto chce Praha vybudovat pietní místo. V architektonické soutěži ovšem vyhrály hned dva návrhy a z obou má teď vzniknout finální podoba.

Prostranství, kde jsou masové hroby, zůstane zachováno. „Uděláme tam nadzemní chodník, jenž tvoří jen lamely, které jsou položeny na betonových prazích. Ty jsou položeny jenom na zemi, to znamená, že se do toho nijak nezasahuje,“ uvedl Tomáš Růžička z Architektonické kanceláře Jiří Kolomazník.

„Říkáme tomu reliéf paměti, což jsou vlastně takové kameny, které vytváří prostorový reliéf. Jsou to kry života, které ukazují i chaotičnost toho, že se tam ocitla spousta lidí dohromady za různých podmínek,“ popsala architektka Ateliéru MCA Pavla Melková.

Lidé volají po exhumacích

Místo by mělo zůstat nezastavěné i kvůli případným exhumacím. Právě po nich volají autoři petice, jejímž cílem je nalezení těl protinacistických hrdinů a také jejich důstojné pohřbení. „Ti lidé byli naházeni do odpadových jam, jejich těla nebyla standardně pohřbena, byli jenom uloženi jako biologický odpad,“ konstatoval vojenský historik a ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík.

O konečné podobě pietního místa na Ďáblickém hřbitově by mělo být jasno do dvou let.