Soud zrušil rozhodnutí o uznání švýcarského verdiktu nad exmanažerem Mostecké uhelné Krausem

Soud v nálezu netvrdí, že Švýcaři porušili Krausova práva, jen upozorňuje na to, že česká justice v řízení o uznání dostatečně nevypořádala jednu ze sporných otázek. Dalším námitkám obsaženým ve stížnosti Ústavní soud nevyhověl.

„V průběhu trestního řízení ve Švýcarsku a při samotném vyhlášení odsuzujícího rozsudku nebylo zajištěno tlumočení do jazyka, kterému by magistr Kraus rozuměl,“ uvedl advokát Branislav Mikuš.

Podle švýcarského trestního zákoníku se Kraus dopustil podvodu a opakovaného závažného praní špinavých peněz. V Česku by stejné jednání mohlo být kvalifikováno jako podvod a legalizace výnosů z trestné činnosti. Uznání švýcarského rozsudku potvrdil po pražském městském soudu také vrchní soud. Obě rozhodnutí ale ústavní soudci zrušili. V novém řízení půjde znovu především o uznání či neuznání peněžité sankce.

Českou větev kauzy projednávají soudy několik let

Českou větev kauzy Mostecké uhelné projednává už několik let pražský městský soud. Česká obžaloba tvrdila, že Koláček, Kraus, Diviš, Klimecký a Čmejla ovládli MUS jejími vlastními penězi s využitím nepřehledné struktury firem. Česku tím podle státního zástupce způsobili škodu nejméně 3,2 miliardy korun. Závěrečné řeči v české větvi kauzy by mohly zaznít do konce letošního roku.

Krausovo stíhání v české větvi bylo zastaveno poté, co ve Švýcarsku nastoupil trest za prakticky totožně popsaný skutek. Kraus v minulosti neúspěšně žádal o milost švýcarský parlament.