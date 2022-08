Praha chce začít se stavbou tramvajové tratě do Čakovic

„Přímé propojení Čakovic a Letňan s Kobylisy napravuje nevhodné ukončení trasy metra C na hranici katastrálních území Vysočan a Letňan mimo centrum osídlení. Tramvajová trať tak nabídne propojení se stanicí metra C Ládví,“ píše se v dokumentu, který radní schválili. Cestující budou moci z Ládví cestovat tramvajemi buď po takzvané východní a severní tramvajové tangentě, tedy na Palmovku, Želivského a do Bohnice, nebo směrem na Staré Město. „Zároveň dojde ke zhodnocení stávající tramvajové trati Kobylisy – Sídliště Ďáblice, která po zprovoznění prodloužení trasy C z Ládví do Letňan ztratila na významu,“ stojí v dokumentu. Dopravní podnik už staví prodloužení trati z Holyně do Slivence a z Modřan na Libuš. Stavba trati bude koordinována s dalšími projekty, které mají v dané lokalitě vzniknout. Mezi nimi je například areál Ipodec nebo stavba trolejbusové trati. Součástí přípravných prací bude také urbanisticko-architektonická studie okolí nádraží v Čakovicích, kde bude možné přestupovat z vlaků na tramvaj a autobusy. Vybudováno bude také záchytné parkoviště P+R (kapacita parkoviště bude teprve určena), vznikne i cyklostezka.

Vysokorychlostní trať do Drážďan Na severu města řeší pražský magistrát také vybudování terminálu vysokorychlostní trati. Radní schválili vypracování studie. Ta prověří možnost vybudování terminálu a rozvoje okolní zástavby a její napojení na strukturu města v této části. Zároveň zhodnotí přínosy či negativa stavby. Koncepce vysokorychlostní železnice v Praze počítá s novou tratí z Ústí nad Labem, která do města přibude ze severu podél dálnice D8 a následně tunelem sjede z takzvané středolabské tabule do pražské kotliny. Nový terminál by mohl stát na území mezi Letňany, Čakovicemi a Ďáblicemi.

Odkaz Vysokorychlostní trať z Prahy do Drážďan má vést i pod zastavěným územím