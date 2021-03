Vysokorychlostní trať z Prahy do Drážďan má vést i pod zastavěným územím. Místním se to nelíbí

Vysokorychlostní trať z Prahy do Drážďan, jedna z nejdražších a nejkomplikovanějších staveb v historii Česka, má problémy. Z velké části má vést tunelem a Ústí nad Labem trvá na zastávce v centru. To by ale znamenalo stavět pod obcemi v Polabí, kterým se takový plán nelíbí. Cestu z Prahy do Drážďan by trať měla zkrátit na 50 minut.